Religionsfreiheit in China: USA unterstützen Koalition zur Förderung der verfolgten Glaubensgemeinschaften

Sam Brownback, der US-Botschafter für internationale Religionsfreiheit, und James P. McGovern (D-Mass.), der neu ernannte Vorsitzende der Congressional-Executive Commission on China (CECC) und Ko-Vorsitzende der parteiübergreifenden Tom Lantos Menschenrechtskommission, schlossen sich Vertretern von verfolgten Glaubensgemeinschaften in China an. Sie schworen auf einer Pressekonferenz, um die Bildung der Coalition to Advance Religious Freedom in China (CARFC) in Washington anzukündigen, sich für die Religionsfreiheit in China einzusetzen und diese zu verteidigen.

„Ich bin hier, um die Unterstützung der Verwaltung einzubringen“, sagte Brownback am 4. März. „Wir sind zutiefst besorgt über die verschärften Beschränkungen der religiösen Praxis durch die chinesische Regierung, auch für Protestanten, Katholiken, tibetische Buddhisten, Muslime, Falun Gong und andere.“

Brownback wies darauf hin, dass in den letzten Jahren neue Vorschriften zur Bestrafung aller nicht registrierten religiösen Aktivitäten, auch bei Handlungen von Ausländern, umgesetzt wurden.

„Wir sind heute hier, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, von den Gruppen zu hören, die von diesen Aktionen betroffen sind, und um den Start der Koalition zur Förderung der Religionsfreiheit in China durch den Runden Tisch der Gesellschaft für Internationale Religionsfreiheit offiziell anzuerkennen“, sagte er.

„Wir glauben, dass Religionsfreiheit ein universelles Menschenrecht ist. …. Es ist ein Grundrecht. Unser Land wurde darauf gegründet. Es ist in der chinesischen Verfassung verankert. Es ist in der Charta der Vereinten Nationen, der Erklärung der Menschenrechte, enthalten. Wir glauben, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt frei sein sollte, zu glauben oder nicht zu glauben, so wie er es für richtig hält.“

McGovern sagte, er sei glücklich zu sehen, dass so viele Organisationen beschlossen haben, zusammenzukommen – über kulturelle, ethnische und lehrmäßige Unterschiede hinweg -, um hart für die Religionsfreiheit Chinas zu arbeiten. Er sagte, er sei gekommen, um Unterstützung zu zeigen, „um mein Engagement zu bekräftigen, alles zu tun, was ich als Mitglied des Kongresses kann, um die Verfolgung zu beenden“.

„Letzte Woche hat mich die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, erneut zum Mitvorsitzenden der Tom Lantos Menschenrechtskommission ernannt und mich zum Vorsitzenden der CECC ernannt. Also, ich habe einige Werkzeuge zur Hand, und ich plane, sie nach bestem Wissen und Gewissen einzusetzen“, sagte er.

McGovern sagte, er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um nicht nur die Sichtbarkeit von Menschenrechtsverletzungen in China zu erhöhen, sondern auch den Amerikanern zu helfen zu verstehen, warum das, was in China passiert, wichtig ist.

Er stellte fest, dass 2019 der zwanzigste Jahrestag der Verfolgung von Falun Gong in China ist, und sagte zu Reportern: „Das Thema Falun Gong ist etwas, das uns sehr am Herzen liegt. Wir werden im nächsten Monat nach Möglichkeiten suchen.“

Der ehemalige Repräsentant Frank Wolf (R-Va.) hielt eine leidenschaftliche Rede und forderte, dass den mehr als 100 Konfuzius-Instituten an US-Universitäten sowie westlichen Unternehmen, die Produkte nach China verkaufen, die Menschenrechtsverletzungen verursachen, besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Er sagte, dass jedes Kollegium, das ein Konfuzius-Institut hat, katholische Priester, protestantische Pastoren, Uiguren, Tibeter und Falun-Gong-Praktizierende einladen sollte, zu sprechen, und dass, wenn das Institut das nicht zulässt, es vom Campus entfernt werden sollte.

Eine vereinte Kraft

Greg Mitchell, Vorsitzender des Runden Tisches für Religionsfreiheit, sagte, dass Wolf, Brownback und andere seit einiger Zeit empfohlen hätten, alle verfolgten Gruppen zu vereinen und „eine Einheit, ein Team zu werden und mit einer Stimme zu sprechen…. und wir tun es jetzt endlich“.

„Indem sie eine Koalition zur Förderung der Religionsfreiheit in China bilden, vereinen verfolgte Glaubensgemeinschaften wieder ihre Stimmen zur Unterstützung der Religionsfreiheit für alle in China“, sagte er.

Mitchell sagte, dass er erwartet, dass weitere Gruppen beitreten werden, während sich die Koalition noch in der Anfangsphase befindet, und dass sie mehr Aktivitäten organisieren werden, um „zu versuchen, Druck auf die US-Regierung auszuüben, weitere konkrete Maßnahmen zu ergreifen und Sanktionen gegen China zu verhängen“.

Mitchell sagt, er glaube, dass die Koalition als vereinte Kraft einen starken Einfluss haben wird.

Eines der Koalitionsmitglieder, Louisa Greve, Direktorin für Außenbeziehungen des uighurischen Menschenrechtsprojekts, schlug vor, „die Verwendung des Global Magnitsky Act zu forcieren, um chinesische Regierungsbeamte für die gut dokumentierte Unterdrückungskampagne gegen uighurische und andere ethno-religiöse Gemeinschaften in der uighurischen Region verantwortlich zu machen“ und den Menschenrechtspakt für die Uighuren sowie den Uighur Intervention- and Global Humanitarian Unified Response ACT zu verabschieden.

Dr. Han Lianchao, Vizepräsident der Citizen Power Initiatives for China, forderte eine härtere Haltung gegen Huawei und die China Electronics Technology Group, die der Kommunistischen Partei Chinas (CCP) beim Aufbau eines Überwachungssystems im ganzen Land half, das schlimmer war als das, was in George Orwells “ 1984 “ beschrieben wurde.

Erfahrungen mit Verfolgung

Vertreter mehrerer verfolgter Glaubensgruppen tauschten ihre Erfahrungen aus.

Li Kunrui, ein ehemaliger Polizist aus Dalian City in China, sagte, dass die Polizei eine Verhaftungsquote bekam, als die KPCh beschloss, gegen religiöse Gruppen vorzugehen. Manchmal, wenn die Polizei nicht genügend Leute verhaften konnte, musste sie sich Hilfe von anderen Polizeistationen holen, die mehr als ihr Kontingent verhaftet hatten.

Li sagte, dass die Polizei oft Hotelzimmer benutzte, um Menschen festzuhalten und zu foltern, da sie sich dort nicht an rechtliche Verfahren wie die Aufzeichnung des Verhörprozesses halten mussten, wie es das Gesetz vorschreibt.

Kuzzat Altay, Gründer und Präsident des Uyghur Entrepreneurs Network, sagte, dass er im Februar 2018 in Xinjiang den Kontakt zu seinem 67-jährigen Vater verloren habe. Die letzte Sprachnachricht, die sein Vater ihm geschickt hat, war: „Sohn, sie holen mich.“

Altay sagte, er wisse nicht, ob sein Vater noch am Leben sei, da er gesundheitliche Probleme habe; seine 70-jährige Tante sei bereits in einem Umerziehungslager gestorben.

Die Uighuren glauben, dass „mindestens 3 Millionen Menschen in den Konzentrationslagern festgesetzt sind“, sagte Altay.

Er sagte, dass die Behauptung der KPCh, die Uighuren seien zur Berufsausbildung in den Lagern, eine Lüge sei. Er sagte, dass Menschen wie Tashpolat Teyip, ehemaliger Präsident der Xinjiang University, und Halmurat Ghopur, Präsident der Xinjiang Medical University, die keine Berufsausbildung benötigen, in den Lagern festgehalten werden.

Altay sagte, dass sein bester Freund von der High School zu einem Blut- und Urintest ins Krankenhaus gebracht wurde. Seitdem hat seine Familie den Kontakt zu ihm verloren und sie befürchten, dass er wegen seiner Organe getötet worden sein könnte.

Da es nicht genügend Lager gibt, um alle Uighuren aufzunehmen, leben KPCh-Beamte jetzt in den Häusern der Uighuren, um sie zu überwachen, sagte Altay. Er sagte, dass einige uighurische Mädchen vergewaltigt wurden; einige haben „freiwillig“ diese Beamten geheiratet, um ihre Familien zu retten.

Unterdessen haben sich seit 2009 155 Tibeter in Brand gesteckt, um gegen den kulturellen und religiösen Völkermord durch die KPCh zu protestieren, sagte Bhuchung Tsering, Vizepräsident der Internationalen Kampagne für Tibet.

Yu Ming, ein Falun-Gong-Praktizierender und Geschäftsmann, der Ende 2018 aus China floh, verbrachte fast 12 Jahre in Gefängnissen und Arbeitslagern. Er sagte, er sei immer wieder nackt von Polizistengruppen ausgezogen und mit Hochspannungsstöcken geschockt worden. Er war einmal drei Monate lang an einen Eisenstuhl gefesselt. Die Polizei benutzte eine Ahle und einen Zahnstocher, um seine Nägel zu durchbohren, als Teil ihrer Bemühungen, ihn zu zwingen, seinen Glauben aufzugeben.

Als Yu und Sean Lin, Vertreter der Washington Falun Dafa Association, sprachen, standen ein Dutzend anderer Falun Gong Praktizierender hinter ihnen auf der Bühne und zeigten Fotos von Familienmitgliedern oder Anwälten, die noch in China inhaftiert sind, weil sie entweder praktiziert oder Falun Gong verteidigt haben.

