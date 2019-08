Satellitendaten: Etwa 70 Prozent der Brände ereignen sich in Afrika, nicht in Südamerika

Während die Informationen über die Brände im Amazonasgebiet weltweit verbreitet werden – oft mit einigen Ungenauigkeiten – herrscht um die wichtigsten Waldbrände, die die Erde in Afrika heimsuchen, eine ohrenbetäubende Medienstille. Denn etwa 70 Prozent der Waldbrände der Welt ereignen sich in Afrika südlich der Sahara.

Bilder von Satelliten-Waldbrandüberwachungssystemen auf der ganzen Welt zeigen, dass es viele Brände in den Regionen der Subsahara gibt und dass sie die Mehrheit bilden.

67% der Waldbrände treten in Schwarzafrika auf, ein sehr kleiner Teil in Amazonien. Aber offensichtlich ist es für @EmmanuelMacron viel einfacher, den armen #Bolsonaro anzugreifen als die korrupten afrikanischen Diktatoren, mit denen er zusammenwirkt! https://t.co/gdS1jvlLvi pic.twitter.com/fAKdtEzP7I

– Napoleon (@tprinced love) 24. August 2019

Brände in Südamerika und Afrika 👉 https://t.co/M9a3O0YoS3 #Fire #SouthAmerica #Africa pic.twitter.com/VPCo3dY9je

– Valéry Rasplus (@ValeryRasplus) 21. August 2019

67% des #incendies de forêt ont lieu en Afrique Noire, Vs une toute petite fraction en #Amazonie.

Mais évidemment, c’est beaucoup + facile pour @EmmanuelMacron de s’en prendre au pauvre #Bolsonaro qu’aux dictateurs africains corrompus dont il est complice! https://t.co/gdS1jvlLvi pic.twitter.com/fAKdtEzP7I — Napoléon (@tprincedelamour) August 24, 2019

Laut „La Voix du Nord“ zeigen Karten, die von Messgeräten des europäischen Umweltforschungsdienstes Kopernikus erstellt wurden, dass diese afrikanische Region derzeit den größten Teil der Biomasseverbrennung weltweit ausmacht.

Foto: Screenshot/atmosphere.copernicus.eu/ Für Original Webseite auf das Bild klicken. Optische Aerosoldichte bei 550 nm (bereitgestellt von CAMS, dem Copernicus Atmosphere Monitoring Service), 22. August, 00 UTC T+3

Besonders betroffen sind die Demokratische Republik Kongo sowie Sambia und Angola. Der größte Teil der Biomasseverbrennung weltweit findet derzeit in den Regionen der Subsahara statt.

Laut einem NASA-Bericht machen Brände in Schwarzafrika etwa 70 Prozent der gesamten Brandgebiete der Welt aus.

Brände im Amazonasgebiet und in Afrika aus dem Weltraum gesehen #NASA #MODIS pic.twitter.com/lJgejQXDFc

Conor A Nixon (@Shamrocketeer) December 2, 2016

In den Publikationen von NASA-Analysten ist zu lesen, dass diese Brände „im Wesentlichen landwirtschaftlichen“ Ursprungs sind. Die US-Agentur sagt, dass Landwirte aus den Regionen südlich der Sahara Feuer benutzen, um ihr Land zu roden, Weiden zu reaktivieren und Abfälle von Ackerland vor der nächsten Vegetationsperiode zu verbrennen.

Doch: Was zählt als Brand?

Den Karten nach soll es in Paraguay an vielen Stellen brennen. Vor Ort sieht es jedoch so aus, wie Lia und Chris, die aus Deutschland ausgewandert sind, berichten:



Ein Blick auf fires.globalforestwatch.org zeigt für die Demokratische Republik Kongo zwischen dem 17. und 24. August in der Provinz Katanga 58.557 Brände:

Foto: Screenshot/ fires.globalforestwatch.org Brände im Kongo, 17. bis 24. August 2019.

Zum Vergleich die Daten von Brasilien im gleichen Zeitraum:

Foto: Screenshot/fires.globalforestwatch.org/ Brände in Brasilien, 17. bis 24. August 2019. Zum Vergrößern anklicken.

Das Original erschien in The Epoch Times (Frankreich) (deutsche Bearbeitung von ks)

Originalartikel: Environ 70% des incendies de forêt ont lieu en Afrique noire d’après les données satellitaires