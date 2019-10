SDF-Miliz: Al-Bagdadi wurde an seiner Unterwäsche identifiziert – Trump lobt Einsatz von US-Armeehund

Der bei einem US-Einsatz getötete Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, war nach kurdischen Angaben zuvor anhand von DNA an seiner Unterwäsche identifiziert worden.

Ein Geheimagent der kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) habe die Unterwäsche vor dem Einsatz entwendet, erklärte Polat Can, ein ranghoher Vertreter der SDF, am Montag im Onlinedienst Twitter.

Demnach arbeiteten die SDF seit Mitte Mai mit dem US-Geheimdienst CIA zusammen, um al-Bagdadi aufzuspüren und zu überwachen. Der IS-Chef habe seinen Aufenthaltsort sehr oft gewechselt, schrieb Can.

Dem SDF-Agenten sei es gelungen, mit al-Bagdadi in Kontakt zu treten und seine Unterwäsche für einen DNA-Test zu entwenden, „um sicherzugehen, dass die betreffende Person al-Baghdadi selbst war“.

Dass es zu dem US-Einsatz in Syrien gekommen sei, sei größtenteils das Ergebnis der SDF-Geheimdienstarbeit, schrieb Can auf Twitter. Die Anfang Oktober eingeleitete türkische Offensive in Nordsyrien habe die Operation verzögert.

US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag den Tod des IS-Anführers bei einem US-Angriff im Nordwesten Syriens bekanntgegeben.

Trump zufolge flüchtete al-Bagdadi während des Angriffs in einen Tunnel, zündete dort eine Sprengstoffweste und tötete damit sich selbst sowie drei seiner Kinder. Trump dankte in seiner Ansprache den syrisch-kurdischen Streitkräften „für eine gewisse Unterstützung“, nannte jedoch keine Details.

Der bei dem US-Militäreinsatz gegen IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi verletzte Hund wird von Präsident Donald Trump sowie der Spitze der US-Streitkräfte mit Lob überschüttet. Der „wunderbare“ Hund habe einen „großartigen Job bei Festnahme und Tötung“ al-Bagdadis geleistet, schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter und veröffentlichte dazu ein Foto des Tieres. US-Generalstabchef Mark Milley sagte, der Hund habe einen „enormen Dienst“ geleistet.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. Oktober 2019