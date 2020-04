Sea Watch meldet vermisstes Schlauchboot im Mittelmeer – Frontex-Flugzeug setzt Suche fort

"Wir sind sehr besorgt", sagte am Sonntag eine Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Das Boot sei offenbar gekentert, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk mit.

Internationale Organisationen sorgen sich um das Schicksal von Migranten, deren Schlauchboot im Mittelmeer seit dem Wochenende vermisst wird. „Wir sind sehr besorgt“, sagte am Sonntag eine Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Das Boot sei offenbar gekentert. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex teilte mit, sie habe bereits nach dem Boot gesucht. Ein Frontex-Flugzeug werde die Suche am Montag fortsetzen.

Nach Angaben der deutschen Seenotrettungsorganisation Sea Watch befanden sich vermutlich 85 Menschen auf dem Schlauchboot. Sea Watch sowie die ebenfalls deutsche Organisation United4Rescue hatten nach eigenen Angaben am Wochenende dieses Boot sowie drei weitere Flüchtlingsboote in Seenot vor der Südküste von Malta gesichtet.

Sea Watch International twitterte am Ostersonntag: „Heute hat @Frontex vier Schlauchboote gesichtet, die wahrscheinlich gestrigen @Alarm_Phone-Fälle. Eines davon ist gekentert, wir müssen davon ausgehen, dass es mit den Menschen an Bord gesunken ist, da keine Kenntnis über eine Rettung oder eine Überwachung vorliegt. Europa hat sie allein gelassen: um an Ostern zu sterben. Wieder einmal.“

🔴BOAT CAPSIZED: Today @Frontex spottet 4 rubber boats, likely yesterdays @alarm_phone cases. One of them capzised, we have to assume that it sank with people on board, since there is no knowledge of a rescue or interception. Europe left them alone: to die on #Easter. Again. pic.twitter.com/aTusb40frO

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) April 12, 2020