Seltene Filmaufnahmen von brasilianischen Ureinwohnern veröffentlicht (+VIDEO)

Eine Organisation zum Schutz indigener Völkern hat seltene Filmaufnahmen eines bislang von der Außenwelt isoliert lebenden brasilianischen Stamms im Amazonasgebiet veröffentlicht.

Die einminütige Aufnahme stammt laut Survival International vom August 2018 und zeigt Mitglieder des Awá-Stamms im nordöstlichen Bundesstaat Maranhao.

Auf der Aufnahme ist ein junger Mann mit einer Machete in der Hand zu sehen. Als er wahrnimmt, dass er heimlich gefilmt wird, rennen er und andere Stammesmitglieder mit Speeren ins Unterholz davon.

BREAKING | Astonishing video of uncontacted Awá, one of the most threatened tribes in the world, filmed by neighboring Guajajara Guardians and released by Mídia Índia in Brazil.

