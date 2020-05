Senat bestätigt Republikaner Ratcliffe als US-Geheimdienstdirektor

Der US-Senat hat den republikanischen Abgeordneten John Ratcliffe als neuen Geheimdienstdirektor bestätigt. Der 54-Jährige erhielt am Donnerstag im Oberhaus in Washington 49 Ja- und 44 Nein-Stimmen. Damit löst er den US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, als Geheimdienstkoordinator ab, der das Amt geschäftsführend ausführte.

Dem Nationalen Geheimdienstdirektor kommt in der Sicherheitspolitik der USA eine zentrale Rolle zu. Er koordiniert und überwacht die Arbeit der US-Geheimdienste und hat Kabinettsrang.

US-Präsident Donald Trump hatte Ratcliffe bereits im vergangenen Jahr zum Geheimdienstdirektor befördern wollen. Ratcliffe zog damals jedoch sein Amt für eine Kandidatur zurück. Im März dieses Jahres nominierte Trump ihn dann erneut. (afp/rm)