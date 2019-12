Politik » Welt Solidaritätskundgebung in Beirut für die im Irak getöteten Demonstranten

In Beirut haben sich dutzende Menschen zu einer Solidaritätskundgebung für die im Irak getöteten Demonstranten versammelt. In den vergangenen Monaten gab es in beiden Ländern Großkundgebungen mit Kritik an den jeweiligen Regierungen.