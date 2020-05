SPD und Grüne einig: Hamburg will mehr Migranten aufnehmen – Ausländerbehörde wird Migrationsbehörde

SPD und Grüne wollen in Hamburg mehr Flüchtlinge und Migranten aufnehmen, als es die Stadt nach der Länderquote eigentlich müsste. Da Hamburg eine "Einwanderungsstadt" sei, wurde auch die Ausländerbehörde umbenannt, erklärt Grünen-Landeschefin Anna Gallina.

Hamburg soll nach dem Willen von SPD und Grünen künftig mehr Flüchtlinge und Migranten aufnehmen, als es die Stadt nach der Länderquote eigentlich müsste.

Der neue Senat werde die Bereitschaft erklären, dass mit dem sogenannten Umsiedelungs-Programm der EU Menschen über den Verteilungsschlüssel hinaus nach Hamburg kommen können, erklärte Grünen-Landeschefin Anna Gallina am Montag nach der zwölften Runde der Koalitionsverhandlungen. Rot-Grün will sich bei der Bundesregierung auch dafür einsetzen, Flüchtlinge und Migranten von den griechischen Inseln nach Hamburg zu holen.

„Wir sind eine Einwanderungsstadt. Und darum haben wir uns entschieden, dass die AusländerInnen-Behörde, die für MigrantInnen auch die erste Anlaufstelle in Sachen Willkommenskultur ist, künftig als Migrationsbehörde weiterentwickelt werden soll“, gab Gallina bekannt. In Hamburg heißt die Ausländerbehörde offiziell Einwohner-Zentralamt.

AfD kritisiert „rot-grüne Experimente“

SPD-Landeschefin Melanie Leonhard betonte, dass Flüchtlinge bei der Integration in den Arbeitsmarkt und beim Deutsch-Unterricht stärker unterstützt werden sollen. „Da kommt es darauf an, Geflüchtete nicht nur in Hamburg aufzunehmen, sondern es muss auch ein Weg in die Stadtgesellschaft führen, und der führt über Sprache“, sagte die Sozialsenatorin.

Sie sprach sich dafür aus, Flüchtlinge und Migranten noch besser über die sogenannte Chancenduldung zu unterstützen. Dabei gehe es darum, geduldeten Ausländern über eine gute berufliche Integration eine Perspektive für einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen.

Die Hamburger AfD kritisierte unterdessen das Vorhaben der Parteien. Dirk Nockemann, Landesvorsitzender der AfD, sagte in einer Mitteilung: „Rot-Grün betreibt eine verantwortungslose Schaufensterpolitik zu Lasten der Bürger und unserer Stadt. Hamburg und Deutschland dürfen keine weiteren Anreize für eine Migration schaffen. Die falschen Anreize kommen in der Coronakrise auch zum völlig falschen Zeitpunkt. Für viele Unternehmer und Bürger geht es um die nackte Existenz. Der Senat hat die Pflicht und die Verantwortung, alles zum Wohle der Hamburger Bürger zu tun, und Hamburg nicht zum Versuchslabor für rot-grüne Experimente zu erklären.“

(so/dpa/pm)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]