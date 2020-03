Supercomputer: 77 mögliche Wirkstoffe gegen SARS-CoV-19 in zwei Tagen gefunden

Supercomputer weltweit haben eine neue Aufgabe: Die Forscher bei der Eindämmung der Pandemie von SARS-CoV-2 zu unterstützen. Sie sollen weitere Informationen über die Struktur des Virus generieren und einen passenden Wirkstoff finden.

Ein geeigneter Wirkstoff soll das Virus am Eindringen in die menschlichen Zellen hindern oder neutralisieren. 77 mögliche Kandidaten wurden bereits mithilfe des Supercomputer Summit gefunden und werden nun im Detail untersucht.

Der Supercomputer Summit von IBM zählt zu den schnellsten der Welt. Der Supercomputer arbeitet mit nahezu 200.000-facher Leistung im Vergleich zu einem Heimcomputer.

8.000 Wirkstoffe in Rekordzeit getestet

Forscher testeten mit dem Supercomputer Summit 8.000 Wirkstoffe gegen das neuartige Coronavirus, wobei sie 77 passende Kandidaten in einer Rekordzeit von zwei Tagen fanden. Diese Wirkstoffe verhinderten in der Computersimulation das Eindringen des Virus in die menschlichen Zellen. Damit könnten sie die Vermehrung des Virus und einen Ausbruch von Covid-19 verhindern. Weitere Tests mit den Kandidaten sind in Arbeit.

Summit gehört zu den schnellsten und leistungsfähigsten Rechnern weltweit. Er befindet sich im Oak Ridge National Laboratory in den USA und enthält 9216 IBM-Prozessoren und hunderttausende von Tesla V100-Beschleunigern.

Supercomputer für Atomwaffen sucht Antikörper

Ein anderer Supercomputer mit dem Namen Sierra dient der Suche nach Antikörpern gegen das Virus. Dieser Computer ist in der Lage, in einer Sekunde so viele Berechnungen durchzuführen wie ein Mensch in durchschnittlich 31 Millionen Jahren schaffen würde.

Sierra wird normalerweise vom US-Militär zur Forschung an Atomwaffen verwendet. Nun wurde er zur Virusforschung umfunktioniert.

Die Simulationen des Computers beschäftigen sich vor allem mit Antikörpern gegen die Spike-Proteine des Virus. Spike-Proteine ermöglichen Viren, in Zellen einzudringen und sich zu vermehren, wodurch sie eines der Hauptziele für die Wirkstoffforschung darstellen. SARS-CoV-2 hat eine sehr komplexe Anordnung der Spike-Proteine, die wie berichtet, HIV-Sequenzen beinhalten.

Unterstützung aus aller Welt

Weltweit stellen immer mehr Unternehmen ihre Supercomputer zur Erforschung von SARS-CoV-2 zur Verfügung, um der Pandemie entgegenzuwirken.

G42 ist ein Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dieses hat bereits im Februar ihren Supercomputer Artemis gratis für die Virusforschung bereitgestellt. Damit wollte das Unternehmen Solidarität mit den betroffenen Menschen zeigen und andere Unternehmen motivieren.

Peng Xiao, CEO von G42, sah darin eine offene Einladung an andere internationale Unternehmen, ihre Kräfte zu vereinen. Sie sollten seiner Meinung nach die medizinische Forschung unterstützen, um so die Suche nach einem Wirkstoff zu beschleunigen.

Es ist notwendig zusammenzuarbeiten, um die Epidemie zu stoppen – und wir müssen es schnell machen.“, sagte Peng Xiao im Februar.

Lenovo und Intel

Mittlerweile unterstützen auch andere internationale Unternehmen wie Lenovo und Intel die Forschung. Sie bauten gemeinsam einen Supercomputer für die Universität in Harvard und arbeiten mit dem Biotechnologie Unternehmen BGI aus Shenzhen, China, zusammen. Dort nutzt man die Supercomputer, um weitere Informationen über die Struktur des Virus zu sammeln.

Auch chinesische Unternehmen wie Alibaba, Huawei und Tencent stellen seit März China, dem Epizentrum der Pandemie, ihre Supercomputer zur Verfügung.

Seit Anfang März kommt nun auch Hilfe von europäischer Seite. Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Innovation und Jugend, sagte kürzlich:

Ich bin stolz zu verkünden, dass nach dem Fortschritt in den letzten Jahren unsere Supercomputer bereit stehen, um die Forscher bei ihrer Arbeit auf der Suche nach Wirk- und Impfstoffen zu unterstützten.“

Zusätzlich werden weitere Fördergelder für die Forschung an Wirk- und Impfstoffen bereitgestellt, die unter anderem aus dem Projektfonds von „Horizont“ und „Prepare“ stammen, wie die EU-Kommissarin erklärte.

