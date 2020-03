Welt Taliban weisen Angebot zu nur teilweiser Freilassung ihrer Gefangenen zurück – Abkommen verletzt

Ein Angebot aus Kabul am Samstag 1500 gefangene Taliban-Kämpfer freizulassen, wurde von diesen als Verletzung des Dohan-Abkommens zurückgewiesen. In diesem war die Freilassung von 5000 Taliban vorgesehen. Die afghanische Regierung will diese jetzt allerdings erst nach Beginn von Verhandlungen freilassen.