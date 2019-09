Tausende demonstrieren in Moskau für Freilassung von Oppositionellen

In Moskau sind tausende Demonstranten für die Freilassung von inhaftierten Oppositionellen auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich am Sonntag rund 20.000 Menschen an der genehmigten Kundgebung im Zentrum der russischen Hauptstadt.

Teilnehmer skandierten „Lasst sie gehen“ und zeigten Plakate, auf denen die Beendigung der „Repressionen“ gegen die Opposition gefordert wurde.

Die Demonstration war von der Partei des führenden Oppositionspolitikers Alexej Nawalny organisiert worden. Mehrere Oppositionelle, die nach ihrer Festnahme bereits freigelassen worden waren, dankten den Demonstranten für die Unterstützung.

Die Oppositionspolitikerin Ljubow Sobol sagte, die Regierung von Präsident Wladimir Putin lasse ihren Gegnern keine andere Wahl, als auf die Straße zu gehen.

Seit Juli gab es in Moskau regelmäßig Demonstrationen gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten bei der Kommunal- und Regionalwahl am 8. September. Zehntausende Menschen hatten sich an den teils verbotenen Protesten beteiligt. Tausende Menschen wurden festgenommen und mehrere von ihnen mittlerweile zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Einige weitere warten noch auf ein Urteil. (afp)