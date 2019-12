„Barbarischer“ Anschlag in Burkina Faso: Radikale Islamisten töten Sicherheitskräfte und Zivilisten

Bei einem Angriff radikal-islamistischer Kämpfer in Burkina Faso sind nach offiziellen Angaben 35 Zivilisten und sieben Mitglieder der Sicherheitskräfte getötet worden. Unter den Angreifern gab es bei den Kämpfen am Dienstag in der Stadt Arbinda im Norden des westafrikanischen Landes nach Angaben der Armee 80 Tote. Die Kämpfe hätten sich über mehrere Stunden hingezogen.

Dutzende Islamisten auf Motorrädern hatten den Armee-Angaben zufolge einen Stützpunkt der Streitkräfte angegriffen. Den Sicherheitskräften sei es schließlich mit Unterstützung der Luftwaffe gelungen, die Angriffe abzuwehren. Auf der Flucht hätten die Islamisten dann noch die Zivilbevölkerung attackiert, teilte Kommunikationsminister Remis Dandjinou mit.

Unter den zivilen Todesopfern sind nach seinen Angaben 31 Frauen. Weitere sechs Zivilisten seien verletzt worden. Bei den Todesopfern in den Reihen der Sicherheitskräfte handelt es sich den Armee-Angaben zufolge um vier Soldaten und drei Mitglieder der Gendarmerie. Rund 20 weitere Mitglieder der Sicherheitskräfte wurden demnach verletzt.

Präsident Roch Marc Kaboré prangerte im Kurzbotschaftendienst Twitter die Angriffe als „barbarisch“ an. Er rief eine 48-stündige Staatstrauer aus. Nach seinen Worten wurden „80 Terroristen neutralisiert“. Damit sei gemeint, dass diese Zahl von Islamisten getötet worden sei, bestätigten Militärkreise der Nachrichtenagentur AFP.

Es handelte sich um einen der bislang blutigsten Angriffe von Islamisten in Burkina Faso. Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu dem Angriff. Es ist in dem Land auch selten, dass Gruppierungen die Verantwortung für Angriffe übernehmen. In Burkina Faso sind Gruppierungen aktiv, die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verbunden sind. Ihnen werden viele Attacken zugeschrieben.

Bis 2015 war Burkina Faso von der extremistischen Gewalt, welche die Nachbarländer Mali und Niger trifft, weitgehend verschont geblieben. Seither haben Islamisten jedoch zunehmend begonnen, das Land zu infiltrieren. Mehr als 700 Menschen wurden nach einer AFP-Zählung in den vergangenen vier Jahren durch dschihadistische Angriffe getötet. (afp/so)

