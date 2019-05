Thailands König Maha Vajiralongkorn in prunkvoller Zeremonie gekrönt

In einer prunkvollen Zeremonie ist Maha Vajiralongkorn am Samstag zum König von Thailand gekrönt worden. Im Großen Palast in Bangkok wurde dem in eine goldene, mit Edelsteinen besetzte Robe gekleideten Rama X. die 7,3 Kilogramm schwere goldene und diamantenbesetzte Siegeskrone überreicht – diese setzte er sich anschließend selbst aufs Haupt. Es war der Höhepunkt der dreitägigen Krönungszeremonie.

Anschließend erließ der 66-jährige Monarch seinen ersten königlichen Befehl. Darin gelobte er, „mit Rechtschaffenheit“ zum Wohle des thailändischen Volkes zu herrschen.

Das thailändische Fernsehen startete um genau 10.09 Uhr Ortszeit – einem glückverheißenden Zeitpunkt – mit der Live-Übertragung der auf drei Tage angesetzten Zeremonie und verschaffte der Bevölkerung damit einen seltenen Blick hinter die Mauern des Großen Palastes im Zentrum der thailändischen Hauptstadt.

Die pompöse Zeremonie erfolgte nach buddhistischen und hinduistischen Ritualen. Zu Beginn tauschte der König seine weiße Militäruniform mit einem weißen Gewand, um eine rituelle Reinigung mit geheiligtem Wasser aus Thailands Gewässern zu erhalten. Der Moment wurde mit Salutschüssen markiert und von Flötenspiel untermalt, buddhistische Mönche sangen. Auch mehrere hinduistische Brahmanen nahmen an dem Ritual teil, das den Übergang von Rama X. von einem Menschen zu einer göttlichen Figur symbolisieren sollte.

Vajiralongkorns vierter Frau Suthida, die der Monarch nur Tage vor der Krönung geheiratet hatte, wurde am Samstag der Titel der Königin verliehen. Aus Respekt vor ihrem Mann, der auf dem Thron saß, kniete sie vor ihm nieder.

Den Thron hatte Vajiralongkorn schon im Dezember 2016 als Rama X. bestiegen, nachdem sein Vater, der langjährige und äußerst beliebte König Bhumibol Adulyadej, im Oktober 2016 im Alter von 88 Jahren gestorben war. Die Krönung Vajiralongkorns wurde wegen der Trauerphase nach dem Tod seines Vaters aufgeschoben. (afp)