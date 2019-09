Thunberg trifft Barack Obama in Washington – Obama: „Du und ich, wir sind ein Team“

Er bezeichnete die 16-Jährige als „eine der größten Verteidigerinnen unseres Planeten“. Das Treffen fand demnach am Montag in Washington statt.

Thunberg begann im Sommer 2018 mit ihrem Schulstreik für den Klimaschutz. Seitdem verbreiteten sich die Freitags-Demonstrationen unter dem Namen „Fridays for Future“ in aller Welt.

Die 16-jährige Schwedin kündigte Ende Mai an, ein Jahr mit der Schule auszusetzen und im September am Weltklimagipfel in New York teilzunehmen.

Am Montag wurden sie und die Protestbewegung „Fridays for Future“ von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Washington mit dem Preis „Botschafter des Gewissens“ ausgezeichnet. (afp)