Kanada: Trudeau tritt mit kugelsicherer Weste auf Wahlkampfveranstaltung auf

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau ist gut eine Woche vor der Parlamentswahl mit einer kugelsicheren Weste und unter massiven Sicherheitsvorkehrungen auf einer Wahlkampfveranstaltung aufgetreten. Wie der Sender CBC News unter Berufung auf Quellen in Trudeaus Partei berichtete, hatte der Regierungschef vor dem Auftritt in der Hauptstadt Toronto am Samstag Drohungen erhalten.

Zu der Veranstaltung mit 2000 Teilnehmern erschien der Premierminister mit anderthalb Stunden Verspätung. Als er die Bühne verließ, um Unterstützer zu begrüßen, wurde er von Sicherheitskräften begleitet. Seine Frau Sophie Gregoire Trudeau sollte in Toronto ebenfalls auftreten, erschien Medienberichten zufolge jedoch nicht. Trudeaus Wahlkampfteam lehnte eine Stellungnahme ab.

In Kanada wird am 21. Oktober gewählt. Trudeau und sein Herausforderer, der Konservative Andrew Scheer, liegen in den Umfragen derzeit gleichauf: Demnach könnten sowohl Liberale als auch Konservative rund 30 Prozent der Stimmen erhalten. Experten vermuten, dass es zu einer Minderheitsregierung kommen könnte. (afp)