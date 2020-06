Trump behält sich Option vollständiger Abkopplung von China vor

Angesichts zunehmender Spannungen zwischen Peking und Washington an verschiedenen Fronten, erklärte US-Präsident Donald Trump, dass ein Abbruch aller wirtschaftlichen Beziehungen zu China für die Vereinigten Staaten eine Möglichkeit sei.

US-Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag (18.6): Die US-Regierung behalte sich die Option einer vollständigen Abkoppelung von China vor.

Die Trump-Regierung hatte das kommunistische Regime zuletzt mehrfach an verschiedenen Fronten scharf kritisiert. Die Kritik bezieht sich unter anderem auf Pekings Umgang mit dem Ausbruch von Sars-CoV-2, dem Vorgehen gegen Hongkong, sowie auf chinesische Firmen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Bezogen auf die Äußerungen des US-Handelsvertreters Robert Lighthizer zu China während einer Anhörung vor dem Haushaltsausschuss am Mittwoch (17.6) schrieb Trump auf Twitter:

Es war nicht die Schuld von Botschafter Lighthizer (gestern im Ausschuss). Ich habe mich vielleicht nicht klar ausgedrückt, aber die USA halten unter verschiedenen Bedingungen sicherlich an einer politischen Option einer vollständigen Abkopplung von China fest. Ich danke Ihnen!“

Während der Anhörung hatte Lighthizer gesagt: „Glaube ich, dass Sie sich jetzt hinsetzen und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten von der chinesischen Wirtschaft abkoppeln können? (…) Das war vor Jahren eine politische Option, aber ich glaube nicht, dass es zu diesem Zeitpunkt eine politische oder vernünftige politische Option ist. Ich denke, dass Lieferketten als Ergebnis der US-Politik zurückkommen werden“.

Trump und US-Beamte haben Peking wegen der Vertuschung des Ausbruchs des KPCh-Virus (Wuhan Lungenentzündung), was erst die weltweite Ausbreitung der Krankheit ermöglicht hat, scharf kritisiert. Bereits im Mai deutete der Präsident an, dass die Vereinigten Staaten „die gesamte Beziehung“ zu China „abbrechen könnten“.

Die Regierung beschleunigt zudem ihre Pläne, US-Unternehmen dazu zu bewegen, ihre Produktion aus China in die USA zu verlagern – die Pandemie hat die Gefahren der Abhängigkeit von Versorgungsketten aus China aufgedeckt.

Chinas „Commitment“ zur „Einhaltung der Verträge“

Am Mittwoch (17.6.) traf sich US-Außenminister Mike Pompeo mit Chinas Spitzendiplomat Yang Jiechi in Hawaii. Am Donnerstag schrieb Pompeo auf Twitter: Yang habe sich „erneut dazu verpflichtet, alle Verpflichtungen“ der ersten Phase des Handelsabkommens zwischen den beiden Ländern abzuschließen und zu erfüllen.

Während der gestrigen Anhörung im Repräsentantenhaus bestritt Lighthizer zudem die Behauptungen des ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton, Trump habe den chinesischen Führer Xi Jinping um Hilfe gebeten, um sich seine Wiederwahl zu sichern.

„Absolut unwahr, ist nie passiert. Ich war dort, ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals passiert ist“, sagte Lighthizer. „Ich glaube nicht, dass es wahr ist, ich glaube nicht, dass es jemals passiert ist.“

Der Originalartikel erschien zuerst in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von rm)

Originalartikel: US Reserves Option to Completely Decouple From China, Trump Says

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]