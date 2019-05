US-Präsident Trump bekundet Mitleid mit May: „Theresa tut mir leid“

US-Präsident Donald Trump hat Mitleid mit der aus dem Amt scheidenden britischen Premierministerin Theresa May bekundet. „Theresa tut mir leid. Ich mag sie sehr“, sagte Trump am Freitag in Washington vor seinem Abflug zu einem Besuch in Japan.

May hatte zuvor angesichts des Brexit-Chaos angekündigt, dass sie bis Ende Juli aus dem Amt der Regierungschefin ausscheiden will. Zuvor will sie am 7. Juni vom Parteivorsitz der Konservativen zurücktreten.

Trump lobte die Premierministerin als „gute Frau,“ die „hart gearbeitet“ habe. Die Premierministerin sei „sehr stark“, sagte Trump auch.

Der US-Präsident wird inmitten der Brexit- und Regierungsturbulenzen vom 3. bis 5. Juni zu einem Staatsbesuch in Großbritannien erwartet. Dabei ist auch ein Treffen mit May geplant. (afp)