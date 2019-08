Trump bezeichnet Atomunfall auf russischer Militärbasis als „lehrreich“

Am vergangenen Donnerstag kamen fünf Rosatom-Rüstungsexperten bei einem Atomunfall auf einem russischen Militärstützpunkt ums Leben. Sie hatten an „neuen Waffen“ gearbeitet hatten. US-Präsident Donald Trump twittert dazu:

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!

