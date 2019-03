Trump: Boeing 737 MAX bleibt auch in den USA vorerst am Boden

Die Boeing-Maschinen des Typs 737 MAX 8 und MAX 9 werden nun auch in den USA vorerst am Boden bleiben. Das gab US-Präsident Donald Trump am Mittwoch bekannt. Trotz des Absturzes einer 737 MAX 8 am Sonntag in Äthiopien hatte die US-Luftfahrbehörde FAA in den vergangenen Tagen noch kein Flugverbot für die Maschinen dieses Typs erlassen.

Nach den EU-Staaten und zahlreichen anderen Ländern hat auch Kanada in Folge des Flugzeugabsturzes in Äthiopien ein Start- und Überflugverbot für Maschinen der Boeing 737-Max-Reihe erlassen. „Es ist bedauerlich, aber Sicherheit muss ganz oben auf der Tagesordnung stehen“, sagte der kanadische Transportminister Marc Garneau. Betroffen von dem Verbot seien alle Starts und Landungen sowie Überflüge von Boeing 737 Max 8 und 9. Die Entscheidung sei auf Grundlage von neuen Informationen gefällt worden, sagte Garneau. (afp/dpa)