Trump: China will neue Verhandlungen im Handelskonflikt – „Ich denke, wir werden einen Deal machen“

In den Handelsstreit zwischen den USA und China kommt offenbar neue Bewegung: US-Präsident Donald Trump sagte am Montag am Rande des G7-Gipfels in Biarritz, Peking wolle eine „Rückkehr an den Verhandlungstisch“. Das hätten ihm Regierungsvertreter aus Peking mitgeteilt. Die neuen Gespräche sollten „sehr bald“ beginnen. „Ich denke, wir werden einen Deal machen“, fügte Trump hinzu.

Erst am Freitag hatte Peking eine neue Runde von Strafzöllen auf US-Produkte verkündet. Trump reagierte daraufhin erbost und wies US-Unternehmen an, unverzüglich nach Alternativen zum Handel mit China zu suchen. Die chinesische Währung Yuan sank wegen des Konflikts am Montag auf einen neuen Tiefstand. (afp)