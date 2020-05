Trump: Chinas „Inkompetenz“ hat „weltweites Massensterben“ verursacht

US-Präsident Donald Trump hat die chinesische Regierung erneut heftig wegen ihres Umgangs mit der Corona-Pandemie angegriffen. „Irgendein Spinner in China hat gerade eine Erklärung veröffentlicht, in der alle außer China für das Virus verantwortlich gemacht werden, das inzwischen hunderttausende Menschen getötet hat. Bitte erklären Sie diesem Trottel, dass es die ‚Inkompetenz Chinas‘ war und nichts anderes, das dieses weltweite Massensterben verursacht hat“, schrieb Trump am Mittwoch im Online-Dienst Twitter.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020