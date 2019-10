Trump droht Türkei mit „totaler Zerstörung der Wirtschaft“

US-Präsident Donald Trump hat gedroht, die Wirtschaft der Türkei zu „zerstören“, falls Ankara im Syrien-Konflikt nach seiner Ansicht zu weit gehen sollte.

Angesichts der offenbar kurz bevorstehenden türkischen Militäroffensive in Nordsyrien schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter, sollte Ankara „irgendetwas tun“, was er als „tabu“ betrachte, werde er „die Wirtschaft der Türkei total zerstören und auslöschen“.

Trump hatte selbst mit einem am Montag begonnenen Abzug der US-Truppen aus Nordsyrien der anstehenden türkischen Offensive den Weg bereitet.

Wenn die Türkei irgendetwas unternimmt, was ich in meiner Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen“, schrieb er auf Twitter.

Trump war davor auch von Vertrauten wie dem US-Senator Lindsey Graham vorgeworfen worden, die bisherigen kurdischen Verbündeten in Nordsyrien im Stich zu lassen. (dpa/so)