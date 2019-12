Trump: Einigung mit China in Handelsstreit „sehr nahe“

US-Präsident Donald Trump hat Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Handelsstreit mit China geweckt. Ein „großer Deal“ komme „sehr nahe“, schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Sie wollen es, und wir wollen es auch!“ Die Ankündigung erfolgte kurz vor Ablauf einer Frist am Sonntag, zu der die USA Strafzölle auf eine Vielzahl elektronischer Produkte aus China erheben wollen.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019