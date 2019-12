„Das ist eine große Sache“: Trump empfängt zu Republikanern übergelaufenen Demokraten

Einen Tag nach der historischen Impeachment-Abstimmung im US-Repräsentantenhaus hat US-Präsident Donald Trump einen zu den Republikanern übergelaufenen demokratischen Abgeordneten im Weißen Haus empfangen.

Trump betonte am Donnerstag im Oval Office, dass der Schritt von Jeff Van Drew zeige, was für ein Schwindel das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn sei. Van Drew hatte bei den Abstimmungen am Mittwoch gegen die zwei Anklagepunkte in der sogenannten Ukraine-Affäre und damit gegen die Linie der Demokraten votiert.

Trump erklärte den Reportern, dass „Jeff nun der republikanischen Partei beitreten wird“. „Das ist eine große Sache“, sagte Trump.

Van Drew versicherte, der Präsident habe seine „ewige Unterstützung, immer“. Trump nahm daraufhin die Hand des Neu-Republikaners und gab das Versprechen mit einem „gleichfalls“ zurück. Der US-Präsident unterstrich mit dem Treffen die absolute Loyalität seiner republikanischen Partei während des Amtsenthebungsverfahren. Die Republikaner hatten geschlossen gegen die Anklagepunkte gestimmt, während es bei den Demokraten wenige Abweichler gab.

Das Repräsentantenhaus hatte am Mittwochabend ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump beschlossen – das erst dritte Impeachment der US-Geschichte. Der Prozess selbst wird im Senat abgehalten, wo Trumps Republikaner die Mehrheit haben.

Die Demokraten werfen Trump „Amtsmissbrauch“ vor, weil er die Ukraine angeblich zu Ermittlungen gegen den früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden gedrängt hatte. Es gibt jedoch keinerlei Beweise, dass Trump sein Amt missbraucht oder unrechtmäßig gehandelt hat. (afp/so)

