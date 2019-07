Trump gratuliert Johnson: „Er wird großartig sein“

US-Präsident Donald Trump hat dem künftigen britischen Premierminister Boris Johnson zu seinem neuen Amt gratuliert. „Er wird großartig sein“, erklärte Trump am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019