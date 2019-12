Trump-Kampagne startet „Demokraten für Trump“-Initiative

Präsident Donald Trumps Wahlkampfteam startete am 19. Dezember die „Demokraten für Trump“-Koalition – eine Bewegung, um unzufriedene, gemäßigte Demokraten willkommen zu heißen, die von einer Partei enttäuscht sind, die, wie es heißt, von „Linksradikalen“ gekidnappt wurde. Am selben Tag wechselte der demokratische Abgeordnete Jeff Van Drew zu den Republikanern.

„Von der Scheinanklage bis zur völligen Umarmung des Sozialismus ist die heutige Demokratische Partei nicht wiederzuerkennen und lässt gemäßigten Demokraten im Stich“, sagte Wahlkampfleiter Brad Parscale.

Parscale lud die Demokraten, „die sich von der sozialistischen Radikalisierung ihrer Partei im Stich gelassen fühlen“, ein, sich sowohl der Bewegung als auch „einem Präsidenten anzuschließen, der Amerika an die erste Stelle setzt“.

Die Gruppe „wird die vielen Siege hervorheben, die Präsident Trump für alle Amerikaner erreicht hat“, so die Kampagne. Die Koalition wurde im Anschluss an den von Demokraten initiierten Beschluss zum Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump gebildet.

Trump wurde am Mittwoch vom Repräsentantenhaus wegen „Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses“ angeklagt. Das Verfahren gilt als das parteiischste in der Geschichte der USA – alle Republikaner stimmten mit Nein und lediglich zwei Demokraten fielen aus der Reihe und stimmten ebenfalls mit Nein. Die demokratische Abgeordnete Tulsi Gabbard aus Hawaii stimmte mit „anwesend“.

Die Abstimmung erfolgte fast ausschließlich auf Parteilinie, der Anklagepunkt zum „Machtmissbrauch“ wurde mit 230-197-1 (Ja-Nein-Anwesend) genehmigt, während die Anklage zur „Behinderung der Ermittlungen des Kongresses“ mit 229-198-1 verabschiedet wurde. Damit ist Donald Trump der dritte Präsident in der Geschichte der USA, der angeklagt wurde.

Nancy Pelosi, Jerry Nadler and Adam Schiff couldn’t even convince all the Democrats to vote for impeachment, but they did it anyway. They know a totally partisan impeachment does irreparable damage to America, but they don’t care. They don’t put America First!

Van Drew war einer der beiden Demokraten, die mit der Parteilinie gebrochen hatte und beim ersten Anklagepunkt mit Nein stimmte. Zusammen mit dem Abgeordneten Jared Golden stimmten sie beim zweiten Artikel der Anklage ebenfalls mit Nein.

Laut Trumps Kampagnenteam richtet sich „Demokraten für Trump“ an gemäßigte Liberale, die mit den von Trump geführten Konservativen in „Schlüsselfragen“ wie der Kostensenkung für verschreibungspflichtige Medikamente, Verbesserung der Infrastruktur und starke Handelsabkommen zusammenarbeiten wollen.

Das Wahlkampfteam meint, dass Umfragen durchweg gezeigt haben, dass der Großteil der Amerikaner das von den Demokraten geführte Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ablehnen.

Eine Reuters/Ipsos Meinungsumfrage, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, zeigte, dass weniger als die Hälfte aller Amerikaner der Meinung sind, dass Trump aus seinem Amt entfernt werden sollte. Die landesweite Online-Umfrage wurde nur Stunden nach der Absegnung des Verfahrens durch das Repräsentantenhaus durchgeführt.

House Dems sitting in @realDonaldTrump won districts know a vote for impeachment is a vote to lose their seats in 2020.

Internal polling shows voters in those districts OPPOSE impeachment by 10 points. ⬇️ pic.twitter.com/0awptpoiP5

— Brad Parscale – Text TRUMP to 88022 (@parscale) December 17, 2019