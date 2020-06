USA: Trump kündigt neuen Anlauf zur Abschaffung von Obamas „Dreamer“-Programm an

US-Präsident Trump kündigte, nachdem der Supreme Court, aufgrund von Nichteinhaltung von "prozeduralen Anforderungen", die Abschaffung des "Dreamer"-Programms stoppte, einen neuen gerichtlichen Anlauf an.

US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Anlauf zur Abschaffung des „Dreamer“-Programms zum Schutz junger Einwanderer vor Abschiebung angekündigt. Seine Regierung werde nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs vom Vortag „verbesserte“ Dokumente vorlegen, schrieb Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Mit der Entscheidung des Supreme Court sei noch „nichts gewonnen oder verloren“.

The Supreme Court asked us to resubmit on DACA, nothing was lost or won. They “punted”, much like in a football game (where hopefully they would stand for our great American Flag). We will be submitting enhanced papers shortly in order to properly fulfil the Supreme Court’s…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020