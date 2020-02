Trump nominiert erneut Republikaner Ratcliffe als US-Geheimdienstdirektor

US-Präsident Donald Trump hat den republikanischen Abgeordneten John Ratcliffe erneut als neuen Geheimdienstdirektor nominiert.

„John ist ein außergewöhnlicher Mann mit großem Talent“, begründete Trump am Freitag seine Wahl im Online-Dienst Twitter.

I am pleased to announce the nomination of @RepRatcliffe (Congressman John Ratcliffe) to be Director of National Intelligence (DNI). Would have completed process earlier, but John wanted to wait until after IG Report was finished. John is an outstanding man of great talent!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2020