Trump über Informant in Ukraine-Affäre: „Wie ein Spion gehandelt“

US-Präsident Donald Trump hat den anonymen Informanten in der Ukraine-Affäre mit einem „Spion“ verglichen und seinen Wunsch nach einer Strafe angedeutet.

Die Zeitung „Los Angeles Times“ veröffentlichte am Donnerstag eine Audiodatei mit Äußerungen des Präsidenten bei einem privaten Treffen mit US-Diplomaten.

Trump sagt darin, der Informant habe nie „den Bericht“ und sein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesehen.

Er habe lediglich „etwas gehört“ und „fast wie ein Spion“ gehandelt. Trump sagt zudem, er frage sich, wer dem Informanten die fraglichen Informationen zur Verfügung gestellt habe. Auch diese Person sei „fast ein Spion“.

„Sie wissen, was wir früher gemacht haben, als wir noch schlau waren, richtig?“, fragt Trump dann. „Die Spione und Verrat, wir sind damit etwas anders umgegangen, als wir es heute tun.“

Der Informant, der vom Generalinspekteur der Nachrichtendienste als „politisch voreingenommen… zugunsten eines rivalisierenden politischen Kandidaten“ verdächtigt wurde, sagte: „Ich war kein direkter Zeuge der meisten der beschriebenen Ereignisse.“

„Jedoch fand ich die Berichte meiner Kollegen über diese Ereignisse glaubwürdig“, so der Informant weiter. Angeblich habe er mit „mehr als einem halben Dutzend US-Beamten“ gesprochen.

Medien wie „Tiere“

Scharfe Kritik an den Medien übte Trump in dieser Sache am Donnerstagmorgen: “Sie sind wie Tiere, einige der schlimmsten Menschen, die man treffen kann.”

“Sie sind Abschaum“, zitierte die Los Angeles Times den US-Präsidenten im Anschluss.

“Die meisten sind Abschaum, und dann gibt es ein paar gute Journalisten aber nicht viele. Ich meine es ehrlich.”

Auch Senator Chris Murphy (D-Conn.) musste einiges an Kritik vom Präsidenten einstecken. Murphy habe gegenüber Reportern gesagt, er hätte sich Anfang des Monats mit Zelensky getroffen und den ukrainischen Führer unter Druck gesetzt, keine Untersuchung gegen den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden einzuleiten, so Trump.

„Demokratische Senatoren gingen dort hinüber und setzten den Kerl unter Druck,“ sagte Trump. Dann imitierte er Murphy: „‚Du tust das besser, oder du wirst vom Kongress kein Geld bekommen.‘ Oh, ich verstehe, ist das in Ordnung?“.

Und Biden sei „dumm wie ein Stein“, so Trump weiter. „Sleepy Joe“ (Joe Biden) und sein Kind hätten viele Probleme. „Er (Murphy) wurde aus der Marine geworfen und jetzt geht dieses Kind in die Ukraine, geht mit Millionen von Dollar davon.

Er wird Berater und verdient 50.000 Dollar im Monat und er weiß nichts im Vergleich zu den anderen in seiner Firma“, sagte Trump.

„Er ist ein Narr. Er weiß nichts. Er geht mit 50.000 Dollar davon.“

Das englische Original finden Sie in der englischen The Epoch Times: Trump on Whistleblower’s Source: ‘That’s Close to a Spy’. Die Bearbeitung erfolgte von nh unter Verwendung von afp.