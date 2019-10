Trump über Rückzug aus Nordsyrien: USA sollten aus „lächerlichen und endlosen Kriegen“ aussteigen

US-Präsident Donald Trump hat den Abzug der US-Truppen von der syrisch-türkischen Grenze am Montag verteidigt und zugleich erklärt, die USA müssten aus „diesen lächerlichen und endlosen Kriegen“ aussteigen.

Die Konfliktparteien in der Region sowie die Europäer und Russland sollten nun klären, wie es dort weitergehen und was mit den gefangen genommenen IS-Kämpfern geschehen solle, erklärte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate,…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Oktober 2019