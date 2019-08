Trump: USA „sehr nahe“ an einem Freihandelsabkommen mit Japan

US-Präsident Donald Trump hat sich am Rande des G7-Gipfels in Biarritz zu einem geplanten Freihandelsabkommen mit Japan geäußert. Die USA seien „sehr nahe an einem großen Deal mit Japan“, sagte Trump vor einem Gespräch mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe. Der japanische Minister Toshimitsu Motegi, der die Gespräche mit den USA führt, sprach von einem „großen Fortschritt“.

Beide Seiten hätten fünf Monate an dem Abkommen gearbeitet, sagte Trump. Nach Berichten des japanischen Sender NHK sowie japanischer Tageszeitungen einigten sich die Unterhändler unter anderem auf eine Erhebung von Zöllen auf US-Agrarprodukte durch Japan in einer Höhe, die im Einklang mit Vereinbarungen der Mitglieder des Transpazifischen Freihandelsabkommens TPP stehe. Bis Ende September soll den Berichten zufolge ein finales Abkommen erreicht werden.

US-Präsident Donald Trump beklagt regelmäßig Defizite der USA mit ihren Handelspartnern, vor allem mit China, aber auch mit Japan. Mehrfach forderte er einen „faireren“ Handel mit Tokio.

Japan hatte in der Handelsbilanz mit den USA zuletzt einen deutlichen Überschuss angehäuft. Der Überschuss stieg im Juli nach Angaben des japanischen Finanzministeriums im Vorjahresvergleich um 15,6 Prozent auf rund 579 Milliarden Yen (4,9 Milliarden Euro). Die Importe aus den USA stiegen demnach zwar um 3,5 Prozent, die Exporte legten allerdings um 8,4 Prozent zu. (afp)