Trump warnt Pjöngjang nach Waffentest vor „feindseligen“ Handlungen

US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea vor weiteren Provokationen im Atomstreit gewarnt. Machthaber Kim Jong Un wisse, dass er „alles“ zu verlieren habe, wenn er auf „feindselige Weise“ handele, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. Zuvor hatte Pjöngjang verkündet, auf seiner umstrittenen Satelliten-Startbasis Sohae einen größeren Waffentest vorgenommen zu haben – was genau getestet wurde, ließ das Land zunächst offen.

Kim Jong Un sei „zu schlau“ für Feindseligkeiten, schrieb Trump auf Twitter. Er werde seine „besondere Beziehung zum Präsidenten der Vereinigten Staaten“ nicht aufs Spiel setzen oder in die US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr eingreifen wollen. Trump fuhr fort, Nordkorea habe unter Kims Führung „enormes wirtschaftliches Potenzial“. Dafür aber müsse es auf seine Atomwaffen verzichten.

….with the U.S. Presidential Election in November. North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, has tremendous economic potential, but it must denuclearize as promised. NATO, China, Russia, Japan, and the entire world is unified on this issue!

