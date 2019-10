Trump warnt Türkei vor unbedachten Aktionen nach Abzug der US-Truppen

US-Präsident Donald Trump hat gedroht, die Wirtschaft der Türkei zu „zerstören“, sollte Ankara im Syrien-Konflikt nach seiner Ansicht zu weit gehen. Angesichts der offenbar kurz bevorstehenden türkischen Militäroffensive in Nordsyrien schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter, sollte Ankara „irgendetwas tun“, was er als „tabu“ betrachte, werde er „die Wirtschaft der Türkei total zerstören und auslöschen“.

Trump hatte selbst mit einem am Montag begonnenen Abzug von US-Truppen aus Nordsyrien der anstehenden türkischen Offensive den Weg bereitet. Vor dem Truppenabzug hatte Trump nach Angaben des Weißen Hauses mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan telefoniert.

Der US-Präsident warnte nun die Türkei aber vor allem, dass sie die gefangen genommenen Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und deren Angehörige „bewachen“ müsse. Das Pentagon warnte unterdessen vor potenziell „destabilisierenden Folgen“ der geplanten türkischen Operation für die Region.(afp)