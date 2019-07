Trump will linke Antifa als Terror-Organisation einstufen lassen – Deutsche reagieren mit #IchbinAntifa

US-Präsident Donald Trump erwägt nach eigenen Worten, die linksradikale Antifa in den USA als terroristische Organisation einzustufen. Man ziehe einen solchen Schritt in Betracht, sagte Trump. „Das würde es der Polizei erleichtern, ihre Arbeit zu machen“, fügte er hinzu.

Die beiden republikanischen Senatoren Ted Cruz und Bill Cassidy hatten vor wenigen Tagen eine Resolution eingebracht, in der sie sich dafür aussprechen, dass Gruppen, die der Antifa zuzuordnen seien, als inländische Terrororganisationen eingestuft würden.

Bei der linksextremen Antifa handele es sich um „gewalttätige, maskierte Tyrannen“, erklärte Cassidy. Die beiden Senatoren verwiesen unter anderem auf den Angriff auf den konservativen Journalisten Andy Ngo. Er wurde von Antifa-Schlägern in Portland (Oregon) verletzt.

I was beaten & robbed on 29 June by at least a dozen masked antifa assailants in downtown Portland. I was hospitalized with head contusions, a ripped ear & a brain hemorrhage. There have been no arrests. Please join me in my effort to seek justice. https://t.co/QtCt7A6zJp pic.twitter.com/owFXGdepFz

Am Samstag schrieb Trump auf Twitter: „Es wird nun erwogen, die Antifa (zusammen mit MS-13 & anderen) zu einer Terrororganisation zu erklären – diese feigen „Radical Left Wack Jobs“, die herumlaufen und Menschen mit Baseballschlägern auf den Kopf schlagen. Das würde es der Polizei erleichtern, ihre Arbeit zu tun!“

Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job!

