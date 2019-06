Trump wirft EZB „unfaire“ Praktiken vor – Draghi will Zinsen weiter senken

US-Präsident Donald Trump hat den Zinskurs der Europäischen Zentralbank (EZB) als unfaire Wettbewerbspraxis angeprangert. Trump beschwerte sich am Dienstag darüber, dass EZB-Präsident Mario Draghi über die Option weiterer Zinssenkungen gesprochen hatte. Dies mache für die EU den Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten „unfair einfacher“, schrieb der US-Präsident im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Trump verglich die EU mit China, mit dem er in einen heftigen Handelskonflikt verstrickt ist. Sein Vorwurf lautet, dass die Europäische Union wie die Volksrepublik den Wert ihrer Währungen absichtlich nach unten drücken, um ihre Produkte im internationalen Handel zu verbilligen.

Nach Draghis Äußerungen sei der Euro-Kurs sofort gesunken, schrieb Trump. Die Europäer seien mit dieser Linie jahrelang davongekommen, „zusammen mit China und Anderen“. Der US-Präsident hob auch hervor, dass Draghis Aussagen die europäischen Börsen beflügelten, und verwies dabei besonders auf den deutschen Leitindex: „Deutscher Dax nach Anmerkungen von Mario Draghi weit oben. Sehr unfair gegenüber den Vereinigten Staaten!“

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019