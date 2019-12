Politik » Welt Trump zieht in Streit um Finanzunterlagen bei Deutscher Bank vor Supreme Court

Die Deutsche Bank soll Finanzunterlagen von Donald Trump an zwei Kongressausschüsse aushändigen, urteilte ein New Yorker Berufungsgericht am Dienstag. Der US-Präsident zieht deshalb nun vor den Obersten Gerichtshof des Landes, um das Urteil außer Kraft zu setzen.