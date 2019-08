Trump zu Kritik über „Auserwählten“-Aussage: Die Medien wussten genau „es war Sarkasmus“

US-Präsident Donald Trump weist darauf hin, dass er nur einen Spaß machte, als er sich vor dem Hintergrund des anhaltenden Handelskrieges mit China als „Auserwählten“ bezeichnete.

„Als ich auf einer Pressekonferenz vor zwei Tagen zum Himmel blickte und scherzhaft sagte: ‚Ich bin der Auserwählte‘, was sich auf den Handel mit China bezog, wusste ich nicht, dass die Medien behaupten würden, ich hätte einen ‚Messias-Komplex'“, sagte Trump in einem Tweet vom 24. August. „Sie wussten, dass ich scherze, sarkastisch bin und einfach Spaß hatte“, fuhr er fort.

When I looked up to the sky and jokingly said ‚I am the chosen one‘, at a press conference two days ago, referring to taking on Trade with China, little did I realize that the media would claim that I had a ‚Messiah complex‘. They knew I was kidding, being sarcastic, and just….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. August 2019