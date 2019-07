Trump: Zum Glück gibt es bald einen neuen britischen Premier – May hat Chaos angerichtet

US-Präsident Donald Trump kritisierte die noch amtierende Premierministerin Theresa May nachdem Bekanntwerden der negativen Äußerungen des britischen Botschafters Kim Darroch über die US-Politik und seine Person.

Die scheidende Regierungschefin und ihre Mitarbeiter hätten beim Brexit „Chaos“ angerichtet, schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Ich habe ihr gesagt, wie es getan werden sollte, aber sie hat sich entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen.“

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. Juli 2019