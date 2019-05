UN-Flüchtlingshilfswerk: Eingesammelte Migranten dürfen „auf keinen Fall“ zurück nach Libyen

In dem Mittelmeer eingesammelte illegale Migranten und Flüchtlinge dürfen nach Ansicht des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR „auf keinen Fall“ zurück in das umkämpfte Libyen gebracht werden.

„Menschen, die von der libyschen Küstenwache im Mittelmeer gerettet werden, sollten auf keinen Fall wieder in die Haftlager in Libyen zurückgebracht werden“, sagte der Leiter des UNHCR in Deutschland, Dominik Bartsch, der „Welt am Sonntag“. Es müsse jede politische Einflussmöglichkeit genutzt werden, um das Leid in den Lagern zu beenden.

Er rief die EU-Länder auch auf, private Retter auf dem Mittelmeer nicht länger zu kriminalisieren. (dpa)