UN-Gericht: Kolonisation beenden – London muss „schnellstmöglich" Kontrolle über Chagos-Inseln abgeben

Großbritannien soll endlich die Kontrolle über die Chagos-Inseln im Indischen Ozean abgeben. In ihrer Stellungnahme zu dem jahrzehntelangen Streit befanden die Richter in Den Haag am Montag, Großbritannien habe die Inseln in den 60er Jahren unrechtmäßig von Mauritius abgespalten.