Unabhängigkeitstag in Chicago: Unbekannte schießen eiskalt in die Menge – 13 Tote, darunter zwei Kinder und neun Minderjährige

Am Wochenende wurden mindestens 67 Menschen bei Demonstrationen in Chicago anlässlich des Unabhängigkeitstages angeschossen. 13 Menschen starben, darunter neun Minderjährige und zwei Kinder, berichtete Fox32.

Bei einer Schießerei in der Nacht zum Sonntag gegen 23.35 Uhr eröffneten vier Unbekannte das Feuer bei einer Großversammlung anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitstages in South-Side-Viertel Englewood, Chicago.

Acht Versammlungsteilnehmer wurden angeschossen, darunter drei Kinder. Nach Angaben der Polizei wurde ein vierzehnjähriger Junge in den Rücken geschossen und erlag den schweren Verletzungen. Im Krankenhaus wurde sein Tod festgestellt.

Ein fünfzehnjähriger Junge erlitt einen Bauchschuss und ein elfjähriger Junge einen Streifschuss am Knöchel. Beide Kinder befinden sich außer Lebensgefahr.

Zudem verstarben drei Männer am Tatort, die bislang nicht identifiziert werden konnten, berichtete Fox32. Die Täter flüchteten, bislang ist von ihnen nichts weiter bekannt.

7-Jährige vor dem Haus der Großmutter erschossen

Bei einer anderen Feierlichkeit wurde nach Angaben von Associated Press ein 7-jähriges Mädchen am Samstag gegen 19 Uhr im Westen von Chicago vor dem Haus ihrer Großmutter tödlich in den Kopf geschossen.

Chicagos Bürgermeisterin Lori Lightfoot kommentierte dazu auf Twitter: „Heute Abend reihte sich der Name eines 7-jähriges Mädchen in Austin auf einer Liste von Teenagern und Kindern ein, deren Hoffnungen und Träume durch den Lauf einer Waffe beendet wurden. „

Tonight, a 7-year-old girl in Austin joined a list of teenagers and children whose hopes and dreams were ended by the barrel of a gun. — Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 5, 2020

„Als Stadt müssen wir unsere Arme schützend um unsere Kinder legen, damit sie verstehen, dass es für sie eine Zukunft ohne Waffengewalt gibt“, schreibt Lightfoot.

Laut Polizei stiegen bei dem Vorfall Verdächtige aus einem Fahrzeug und eröffneten das Feuer. Die Täter konnten fliehen. Der Einsatzleiter der Chicagoer Polizei, Fred Waller, sagte gegenüber „NBC5“: „Die Gewalt gegen Kinder muss ein Ende haben… Man ist der Sache überdrüssig. Chicagos Herz ist wieder gebrochen. Austins Herz ist wieder gebrochen … Ich habe es satt.“

Unterdessen wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 2.15 Uhr morgens ein 21-jähriger Mann im Süden der Stadt erschossen, als er auf dem Bürgersteig stand. Laut Polizei wurde bereits eine Stunde zuvor eine Frau erschossen und fünf Männer verletzt.

