„Unerwünschte Person“: Venezuela weist deutschen Botschafter aus

Die Regierung des international umstrittenen venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro hat den deutschen Botschafter im Land, Daniel Kriener, zur unerwünschten Person erklärt. Das teilte Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza am Mittwoch mit. Als Grund wurden unter anderem „wiederkehrenden Eingriffe“ Krieners in die inneren Angelegenheiten des Landes angegeben.

Als Persona non grata muss Kriener innerhalb 48 Stunden das Land verlassen. Zuletzt hatte der deutsche Botschafter gemeinsam mit Diplomaten anderer Länder den von Deutschland anerkannten venezolanischen Übergangspräsidenten Juan Guaidó vom Flughafen in Caracas abgeholt, um dessen Festnahme zu verhindern. Kriener ist erst seit vergangenem Jahr in Venezuela. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte, das Kriener zur unerwünschten Person erklärt wurde.

Guaidó hatte sich am 23. Januar zum Übergangspräsidenten Venezuelas erklärt. Der Parlamentschef gehört der Oppositionspartei Voluntad Popular (VP) an. Seitdem haben zahlreiche Länder Guaidó als Interimspräsidenten anerkannt. Maduro hatte unterdessen eine Frist zur Ansetzung von Neuwahlen verstreichen lassen. (dts)