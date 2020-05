UNO fordert weitere 4,7 Milliarden Dollar an Corona-Hilfen

Die UNO benötigt nach eigenen Angeben rund 6,5 Milliarden Dollar für einen Krisenplan zur Bewältigung der Corona-Krise in 20 armen Ländern. Seit dem 25. März gingen rund eine Milliarde Dollar bei der UNO ein.

Die UNO fordert weitere 4,7 Milliarden Dollar (4,3 Milliarden Euro) an Hilfen wegen der Corona-Krise. Das Geld werde benötigt, um „Millionen von Leben zu schützen und die Ausbreitung des Coronavirus in fragilen Ländern einzudämmen“, erklärte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock am Donnerstag. Bei der Vorstellung ihres Krisenplans am 25. März hatten die Vereinten Nationen bereits zwei Milliarden Dollar an Hilfen gefordert, rund die Hälfte davon ist bislang bei ihr eingegangen.

„Die verheerendsten und destabilisierendsten Auswirkungen“ der Pandemie „werden in den ärmsten Ländern der Welt zu spüren sein“, erklärte Lowcock. Sollte jetzt nicht gehandelt werden, müsse sich die Welt auf eine „bedeutende Zunahme von Konflikten, Hunger und Armut vorbereiten“.

20 Länder im Krisenplan

Die Gesamtsumme von 6,7 Milliarden Dollar soll die Kosten des Krisenplans bis Dezember decken. Rund 20 Ländern wird dabei Priorität eingeräumt, darunter Afghanistan und Syrien. Die Forderung nach mehr Geld erfolgte nach Erweiterung der Liste um neun Länder: Benin, Dschibuti, Liberia, Mosambik, Pakistan, die Philippinen, Sierra Leone, Togo und Simbabwe.

Das Geld soll etwa für medizinisches Material, Informationskampagnen und Nahrungsmittel verwendet werden. Lowcock betonte die Notwendigkeit „außergewöhnlicher Maßnahmen“. Die Geldgeber sollten „sowohl aus Solidarität als auch in eigenem Interesse handeln“. Sollten reiche Länder jetzt ärmere Länder vernachlässigen, drohe ein Bumerang-Effekt. (afp)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Es ist nichts falsch daran, sich eine bessere Welt oder Zukunft vorzustellen. Doch der Versuch, eine Weltregierung zur Lösung aller Probleme der Menschheit zu schaffen, ist nichts anderes als die Jagd nach einer Utopie der Moderne und birgt die Gefahr, in den Totalitarismus abzusinken.

Die Regierung eines Landes, dessen Volk keinen gemeinsamen Glauben und keine gemeinsame Kultur hat, kann sich nur auf autoritäre Macht – und am Ende totalitäre Herrschaft – verlassen, um an der Macht zu bleiben, und das Ergebnis wäre die völlige Einschränkung der individuellen Freiheit. So wäre eine Weltregierung unweigerlich eine totalitäre Regierung, weil sie sich auf den Autoritarismus verlassen müsste, um ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten.

Am Ende ist eine Weltregierung buchstäblich ein kommunistisches totalitäres Projekt in anderer Gestalt. Das Resultat würde sich nicht von den kommunistischen Regimen der Gegenwart unterscheiden, die ihr Volk versklaven und missbrauchen. Der einzige Unterschied wäre, dass sich dieser Totalitarismus nicht auf ein einziges Land beschränken, sondern auf die ganze Welt ausdehnen würde. Um diesen Themenkomplex geht es in Kapitel 17 des Buches.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]