UPDATE – Berichte: Explosion auf iranischem Öltanker

++++ Update 09:00 Uhr ++++

Ein iranischer Öltanker ist nach Angaben der Reederei am Freitag offenbar von zwei Raketen getroffen worden. Der Vorfall ereignete sich rund 100 Kilometer vor dem saudiarabischen Hafen Dschidda, wie die nationale Tankergesellschaft NITC mitteilte. Am Rumpf der „Sabiti“ habe es zwei Explosionen gegeben. Diese seien „wahrscheinlich durch Raketenangriffe verursacht worden“, erklärte NITC. Die Besatzung sei wohlauf und versuche, die Schäden zu reparieren.

Der Betreiber dementierte Medienberichte, wonach es an Bord des Tankers brenne. „Es gibt kein Feuer an Bord des Schiffes und das Schiff ist völlig stabil.“ Es laufe aber Öl aus.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Im Roten Meer in der Nähe der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda ist es am Freitagmorgen offenbar zu einer Explosion auf einem iranischen Öltanker gekommen. Das berichten mehrere staatliche iranische Medien übereinstimmend. Die Explosion soll sich demnach am Rumpf des Schiffes ereignet haben.

In der Folge soll es zu einem Austritt von Öl in das Rote Meer gekommen sein. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Experten untersuchten aktuell die Ursache der Explosion, hieß es. Dabei werde auch ein „terroristischer Akt“ nicht ausgeschlossen. (dts/afp)