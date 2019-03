US-Demokraten verlangen Dokumente aus Trumps Umfeld – Trump: „Alles nur politischer Schwindel“ + Video

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben eine weitreichende Untersuchung zu US-Präsident Donald Trump und seinem Umfeld begonnen. Der Justizausschuss der Kammer forderte am Montag etliche Dokumente vom Weißen Haus, zahlreichen Personen aus Trumps Umfeld sowie Organisationen und Unternehmen an. Darunter sind etwa Trumps Söhne Donald Junior und Eric, die Trump-Organisation, Trumps ehemaliger Chefstratege Steve Bannon, die Enthüllungsplattform Wikileaks sowie die Waffenlobby-Organisation NRA.

Ein Anwalt des Komitees sagte Reportern, das unmittelbare Ziel sei es, eine große Menge an Beweisen zu sammeln, um die Untersuchung zu leiten und zu helfen, zu entscheiden, welche Zeugen angesprochen werden sollen. Das Panel ist bereit, wenn nötig seine Vorladungsbefugnis zu nutzen, sagte der Anwalt.

Der Präsident erklärte sich öffentlich bereit, mit der Kammer zu kooperieren. Er bezeichnete die Untersuchung vor Journalisten jedoch als „politischen Schwindel“ und „Präsidentenschikanen durch ‚verrückte Demokraten‘ im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2020“.

Presidential Harassment by “crazed” Democrats at the highest level in the history of our Country. Likewise, the most vicious and corrupt Mainstream Media that any president has ever had to endure – Yet the most successful first two years for any

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. März 2019