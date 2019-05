US-Finanzministerium gibt Trumps Steuererklärungen nicht heraus: Keine rechtliche Grundlage

Das US-Finanzministerium hält die Steuererklärungen von Präsident Donald Trump weiter unter Verschluss.

Seine Behörde werde der Forderung des für Steuerrecht zuständigen Ausschusses im Repräsentantenhaus nicht nachkommen, die Unterlagen Trumps herauszugeben, schrieb Finanzminister Steven Mnuchin am Montag in einem Brief an den demokratischen Ausschussvorsitzenden Richard Neal.

Demnach fehlt die rechtliche Grundlage für die Übergabe der Unterlagen des Präsidenten an das Gremium. (afp)