US-Mediziner Fauci: Schweinegrippe aus China könnte eine weitere Pandemie auslösen

Der Welt könnte eine neue Virus-Pandemie bevorstehen. In China wurde ein neues Virus entdeckt, das Pandemiepotenzial hat. Offenbar hat es Ähnlichkeiten mit der Schweinegrippe von 2009.

US-Mediziner Anthony Fauci warnt vor einem neu auftretenden Virus aus China. Das Virus sei bei Schweinen entdeckt worden und weise Merkmale auf, die der Schweinegrippe von 2009 und der Spanischen Grippe von 1918 ähneln, sagte der Arzt am 30. Juni vor einem Senatsausschuss. Fauci ist ein Mitglied der Corona-Task Force des Weißen Hauses.

Das Virus, das als G4 EA H1N1 bezeichnet wird, sei zwar nicht auf den Menschen übertragbar, könne aber mutieren. „Mit anderen Worten, wenn man ein brandneues Virus hat, das sich als Pandemie-Virus herausstellt, ist dies entweder auf Mutationen und/oder die Neuordnung oder den Austausch von Genen zurückzuführen“, erklärte Fauci, der auch Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten ist.

Und wir sehen das Virus jetzt bei Schweinen, die Merkmale des H1N1-Virus von 2009, des ursprünglichen H1N1-Virus von 1918, aufweisen.“

Fauci sagte vor den amerikanischen Gesetzgebern: „Die Möglichkeit besteht, dass wir einen weiteren Ausbruch der Schweinegrippe erleben, wie wir ihn 2009 hatten“.

Das neue Virus wird derzeit noch untersucht.

Unterdessen äußerte Fauci seine Besorgnis über die jüngste Zunahme der Corona-Virusfälle in den USA. „Wir müssen die Botschaft vermitteln, dass wir alle zusammen in dieser Sache drin stecken“, sagte er. „Wenn wir es eindämmen wollen, müssen wir es gemeinsam eindämmen.“

Ein chinesisches Forscherteam, das von 2011 bis 2018 Influenzaviren bei Schweinen untersucht hatte, fand einen „G4“-Stamm von H1N1, der „alle wesentlichen Merkmale eines Virus mit Pandemiepotenzial“ aufweist. So heißt es in einer Studie, die von der US-Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde.

Auch Menschen, die auf Schweinefarmen arbeiten, wiesen erhöhte Werte des Virus in ihrem Blut auf, so die Studien-Autoren. Weiter heißt es: „Eine genaue Überwachung der menschlichen Populationen, insbesondere der Arbeiter in der Schweinehaltung, sollte dringend durchgeführt werden“.

In der Studie hieß es auch: Schweine würden als wichtige „Mischbehälter“ für die Erzeugung von pandemischen Influenzaviren angesehen. Deshalb werde eine „systematische Überwachung“ des Problems gefordert. Bei dem neuen Virus, das in der Studie identifiziert wurde, handelt es sich um eine Rekombination der H1N1-Variante von 2009 mit einem einst bei Schweinen vorkommenden, weit verbreiteten Stamm.

Christian Lindmeier, ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO), betonte, die chinesische Studie „sorgfältig“ zu lesen. Bei einem Briefing in Genf am 30. Juni sagte er auch, es sei wichtig, nach diesen Ergebnissen zu kooperieren und die Tierpopulationen im Auge zu behalten.

