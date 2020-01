US-Nahost-Plan: Arabische Liga beruft Dringlichkeitssitzung ein – Proteste in Gaza

Die Arabische Liga hat wegen des umstrittenen US-Nahost-Plans eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Der Vize-Chef der Organisation, Hossam Saki, sagte am Dienstag vor Journalisten in Kairo, auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas werde an dem Treffen zur Diskussion des „sogenannten Deals des Jahrhunderts“ am Samstag in der ägyptischen Hauptstadt teilnehmen.

US-Präsident Donald Trump stellt seinen lang erwarteten Nahost-Plan an diesem Dienstag um 18.00 Uhr (MEZ) im Beisein von Israels geschäftsführendem Regierungschef Benjamin Netanjahu in Washington der Öffentlichkeit vor.

Die außerordentliche Sitzung der Arabischen Liga findet auf Antrag der Palästinenserführung statt. Die Palästinenser waren an der Ausarbeitung des US-Plans, als dessen Architekt Trump-Schwiegersohn Jared Kushner gilt, nicht beteiligt. Sie fürchten, dass der Plan einseitig Israel begünstigen wird und erteilten ihm deshalb bereits im Vorfeld eine klare Absage.

Der einflussreiche Imam der ägyptischen Al-Azhar-Moschee, Scheich Ahmed al-Tajeb, verurteilte den Plan bei einer Konferenz in Kairo als „Angriff auf die Identität der Araber und Muslime“.

Tausende demonstrieren in Gaza gegen Nahost-Plan

Unterdessen sind wegen des Nahost-Plans in Gaza-Stadt tausende Palästinenser auf die Straße gegangen. Unter den Rufen „Der Plan wird nicht durchkommen“ verbrannten die Demonstranten am Dienstag Reifen, US-Flaggen und Bilder von Trump.

VIDEO: Watch as Palestinian demonstrators in Gaza City protest against US President Donald Trump's Middle East peace plan pic.twitter.com/QcamABtKc3 — AFP news agency (@AFP) January 28, 2020

Auch in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen gab es Proteste gegen den US-Nahost-Plan. Auch in Nablus und Ramallah im seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland sind Kundgebungen geplant, die bis in die Nacht hinein andauern sollen.

#عاجل : الفلسطينيون ينزلون إلى الشوارع الآن وإعلان حالة الغضب رداً ورفضاً لصفقة القرن . pic.twitter.com/NnGus8QV05 — غزة الآن – Gaza Now (@GNNANOW) January 28, 2020

Palästinensischen Quellen sowie israelischen Medien zufolge könnten die US-Pläne unter anderem die von Washington vorgenommene Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels bekräftigen und im seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland die Eingliederung der jüdischen Siedlungen in israelisches Staatsgebiet sowie die Annexion des Jordantals vorsehen. (afp/so)