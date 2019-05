US-Präsident Trump: USA wollen keinen Regimewechsel im Iran

Die USA streben nach den Worten von Präsident Donald Trump keinen Führungswechsel im Iran an. „Wir streben keinen Führungswechsel an, wir streben an, dass es keine Atomwaffen gibt“, sagte Trump am Montag bei einem Besuch in Tokio. Er fügte hinzu, dass er mit „einem Deal“ mit Teheran rechne.

Die US-Regierung hatte in den vergangenen Wochen wiederholt vor einer akuten Bedrohung für ihre Truppen in der Region gewarnt.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten sich zuletzt deutlich verschärft. Unter Verweis auf die Bedrohung durch den Iran hatte die US-Regierung Anfang Mai einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel in die Golfregion verlegt. Zudem verschärfte sie die gegen den Iran verhängten Wirtschaftssanktionen. Zuletzt entsendeten die USA zusätzliche Soldaten in die Region.

Die USA waren vor einem Jahr aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und hatten neue Sanktionen verhängt. Der Iran erklärte seinerseits am Jahrestag des Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen, bestimmte Bestimmungen des Deals nicht mehr einzuhalten.

Mit einer Politik des „maximalen Drucks“ wollen die USA den Iran offiziell zu Verhandlungen über ein neues umfassenderes Abkommen zwingen. Es besteht aber die Sorge, dass es Falken wie Trumps Nationalem Sicherheitsberater John Bolton in Wahrheit um den Sturz der Regierung in Teheran geht. (afp/so)