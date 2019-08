US-Regierung verstärkt Vorbereitungen für ein Friedensabkommen mit den Taliban

Die US-Regierung verstärkt nach eigenen Angaben ihre Vorbereitungen für ein Friedensabkommen mit den radikalislamischen Taliban in Afghanistan.

Wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte, kam US-Präsident Donald Trump mit hochrangigen Regierungsmitgliedern in seiner Golfanlage in Bedminister im Bundesstaat New Jersey zusammen, um über den Stand der Verhandlungen zu beraten. Das Treffen sei „sehr gut“ gelaufen und die Verhandlungen „schreiten voran“, erklärte das Weiße Haus.

An den Gesprächen nahmen den Angaben zufolge unter anderen Verteidigungsminister Mark Esper, Außenminister Mike Pompeo, Trumps Sicherheitsberater John Bolton und der US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, teil.

Trump bezeichnete das Treffen im Anschluss ebenfalls als „sehr gut“. Sowohl die USA als auch die afghanischen Verhandlungspartner wollten – „sofern möglich“ – zu einem Abkommen gelangen, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Just completed a very good meeting on Afghanistan. Many on the opposite side of this 19 year war, and us, are looking to make a deal – if possible!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. August 2019